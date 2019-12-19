“إنغريد أورام” لبنانية تبرع عالمياً وجديدها “كارولينا”

2019/12/19 | 18:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعد فترة وجيزة على إطلاق أول أغنية “كارولينا” في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أصدرت فرقة “Imperials” كليب الأغنية، والعمل من إنتاج جوش بول وإنغريد أورام، توزيع ايان بيرني (Birds of Tokyo)، إشراف تايلير وود، وتم تسجيل الأغنية في استوديوهات آرثر ستريت ريكوردز.تعريف الفرقة بدأت الفرقة مشوارها حين التقت إنغريد بجوش من خلال مشاريع تأليف […]

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