دينا الشربيني تستعد لسباق رمضان الفني

2019/12/19 | 18:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تحضّر الفنانة المصرية دينا الشربيني لمسلسلها الذي ستعرضه في رمضان المقبل.حيث تحرص على التواجد في شهر الصوم لتنافس مجموعة من زملائها.ويبدو أن الفنانة لم تحسم موقفها بعد بشكل نهائي ضمن اسباق الرمضاني لعام 2020، ولكنها بالمبدأ ستلعب بطولة مسلسل يحمل إسم ’لعبة النسيان‘ الذي كتبه السيناريست المصري تامر حبيب المعروف بأفكاره اللافتة.كما […]

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