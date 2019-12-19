المنتجات الوطنية “تقهر” البضائع الإيرانية .. الصناعات العراقية تتسلم زمام المبادرة

2019/12/19 | 18:41 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



مليون، و300 ألف، هو عدد مشتركي، إحدى المجموعات الخاصة بدعم المنتوج الوطني، على موقع التواصل الاجتماعي...

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