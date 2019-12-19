2019/12/19 | 18:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، انه تم القاء القبض على شخص يقوم بنقل العوائل المنكوبة من سوريا الى العراق.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، إن "معلومات وردت تفيد بوجود مجموعة من العوائل تنوي العبور من الجانب السوري الى الجانب العراقي من جهة الموصل".

وأضاف المصدر، أنه "تم القبض عليهم وعلى الشخص الذي يقوم بنقلهم"، لافتا الى أن "العوائل مكونة من١٠ نساء واربعة واطفال".

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