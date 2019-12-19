2019/12/19 | 18:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن ترقب إدارة نادي برشلونة لقرار من أسطورة البلوغرانا الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الأسبوع المقبل.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة أبلغوا خورخي ميسي، والد ميسي، برغبتهم في فتح مفاوضات لتمديد عقده لمدة عام آخر.ويرتبط ميسي بعقد مع برشلونة حتى 30 حزيران 2021، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه فترة رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، ولا توجد إمكانية لإعادة انتخابه.ويتضمن عقد ميسي الحالي مع برشلونة شرطًا يتيح له الرحيل عن البلوغرانا بنهاية الموسم الجاري، إلا أن اللاعب أكد في أكثر من مناسبة عدم وجود أي نية لاستخدام هذا الشرط.وكان بارتوميو قد أكد في مقابلة صحفية أجريت معه في وقتٍ سابق، أنه يسعى لتجديد عقد ميسي قبل رحيله عن برشلونة.ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على كافة التفاصيل الأسبوع المقبل، خلال إجازة أعياد الميلاد وسفر ميسي للأرجنتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة ينتظر هدية ميسي في الكريسماس) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة ينتظر هدية ميسي في الكريسماس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).