مصدر: سائرون لا يمانع تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة

2019/12/19 | 18:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، ان تحالف سائرون لا يمانع تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "تحالف سائرون لم يبدي ممانعته بشأن تكليف محمد توفيق علاوي بتكشيل الحكومة المقبلة".

يشار الى ان اسماء عدة طرحت كمرحشين وسلمت الى رئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليف أحد المرحشين بتشكيل الحكومة، إلا ان خلافات سياسية ما زالت تعرقل تسمية رئيس الحكومة المقبلة.

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