المالية النيابية: الحكومة لم ترسل موازنة 2020

2019/12/19 | 18:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، عدم اطلاعها على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، لعدم إرسالها من قبل الحكومة.

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