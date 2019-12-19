2019/12/19 | 18:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- :اعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار، عبدالامير الحمداني، اليوم الخميس، شعار جديد لوزارة الثقافة والسياحة والآثار.وقال في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تابعته “تسريبات نيوز”، جغرافيا: “المثلث في […]

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