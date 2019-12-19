صبي في الثامنة يحتل قائمة أثرياء اليوتيوب بعد تحقيقه 26 مليون دولار في عام واحد

2019/12/19 | 18:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏احتل صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات من ولاية تكساس قائمة فوربس لأثرياء موقع يوتيوب لعام 2019 الذين يحققون أعلى دخل من المنصة حيث حصل على ما يقدر بنحو 26 مليون دولار خلال هذا العام.الصبي يقدم على قناته فيديوهات تعليمية بالإضافة لمراجعة الألعاب غير الإلكترونية واللعب بها.

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