2019/12/19 | 18:48 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بومبيو: النظام الإيراني قام بقمع ثورة شعبه من أجل النفوذ الإقليمي

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