الدفاع تحدد رقماً لاستقبال الشكاوى

2019/12/19 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

خصصت وزارة الدفاع ، الخميس 19-12-2019 رقماً لاستقبال الشكاوى من المواطنين.

وقال المتحدث باسم ا...





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