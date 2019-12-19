2019/12/19 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال المتحدث باسم ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدفاع تحدد رقماً لاستقبال الشكاوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
خصصت وزارة الدفاع ، الخميس 19-12-2019 رقماً لاستقبال الشكاوى من المواطنين.
وقال المتحدث باسم ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدفاع تحدد رقماً لاستقبال الشكاوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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