2019/12/19 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

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الخزعلي: ترامب طلب من عبد المهدي تسليمه نصف احتياطي النفط العراقي وهكذا رد رئيس الوزراء

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الخزعلي: هناك مجاميع مسلحة معروفة تتواجد في التظاهرات وواشنطن تتحمل مسؤولية ما حدث من اضطرابات

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الخزعلي: لا يمكن الوصول لمعرفة الطرف الثالث بالتحقيقات الكلاسيكية والسي أي أي والموساد متورطان بالقتل

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الخزعلي: اغتيال العلياوي جريمة ضد الإنسانية ونعلم من تورط بذلك وهذا هو هدفه

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