الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على قاضيين إيرانيين

2019/12/19 | 19:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على طهران، شملت قاضيين اثنين من المحكمة الثورية في طهران.

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