مستثمرون اميركيون: اسواقنا متعطشة لرز العنبر العراقي ونبحث عن طريقة لاستيراده

2019/12/19 | 19:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مستثمرون اميركيون ،اليوم الخميس، وزارة الزراعة العراقية بتوريد رز العنبر للسوق الأميركية المتعطشة لهذا النوع من الرز.

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