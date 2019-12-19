2019/12/19 | 19:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف خبير قانوني، اليوم الخميس، عن ثلاث صلاحيات لرئيس الجمهورية في تكليف رئيس وزراء جديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني: ثلاث صلاحيات لرئيس الجمهورية في تكليف رئيس وزراء جديد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني: ثلاث صلاحيات لرئيس الجمهورية في تكليف رئيس وزراء جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).