الرئيس اللبناني يكلف حسان دياب الوزير السابق بتشكيل الحكومة الجديدة

2019/12/19 | 19:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كلف الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، {حسان دياب} الوزير السابق بتشكيل الحكومة الجديدة.

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