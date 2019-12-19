الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخابات في العراق

2019/12/19 | 19:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم الخميس، استعداد الأمم المتحدة لتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخابات في العراق.

وذكر مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن الأخير "استقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وبحث اللقاء تطور الأوضاع السياسية في البلاد، وضرورة اختيار كابينة حكومية ضمن التوقيتات الدستورية تلبي مطالب الشعب العراقي".

وأضاف البيان: "كما ناقش جهود مجلس النواب في المضي بتشريع قانون الانتخابات الجديد، وإنجازه بالشكل الذي يُمكِّن العراقيين من الانتخاب بشكل شفاف وأكثر مقبولية، ويسمح لكل أبناء الشعب بالوصول إلى مجلس النواب وفق نظام أعلى الأصوات، والتأكيد على أهمية إعادة الثقة بالعملية الانتخابية والسياسية".من جهتها أكدت بلاسخارت، وفق البيان، "دعم جهود مجلس النواب بهذا المجال، واستعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة؛ من أجل تحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخابات وفق القانون الجديد".





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