الرئيس اللبناني يكلف حسان دياب لتشكيل الحكومة الجديدة

2019/12/19 | 19:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف حسان دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية.

واستدعى الرئيس اللبناني ميشال عون دياب إلى قصر بعبدا الرئاسي لتبليغه بقرار التكليف، وأجرى لقاء جمعه مع رئيس الحكومة المكلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

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