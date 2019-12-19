انتشال 7 جثث مجهولة الهوية في أيمن الموصل تعود لمعارك تحرير نينوى

2019/12/19 | 19:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى، اليوم الخميس، عن انتشال 7 جثث مجهولة الهوية في الجانب الأيمن من الموصل تعود لمعارك تحرير المدينة.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برسط نسخة منه إنه "تم انتشال 7 جثث مجهولة الهوية من مناطق الشهواني والزنجيلي في الجانب الأيمن للموصل، تعود الى معارك تحرير المدنية".

واضافت "بهذا تنتهي حصيلة الجثث المنتشلة عند 2132 جثة".

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