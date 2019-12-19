الحلبوسي وبلاسخارت يبحثان جهود تشريع قانون الانتخابات وفق نظام

2019/12/19 | 19:43 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخبارية بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت، جهود تشريع قانون الانتخابات وفق نظام اعلى الاصوات.وذكر...

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