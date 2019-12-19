وزيرا التربية والمالية يبحثان تأمين مستحقات المحاضرين المجانيين

2019/12/19 | 19:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث وزيرا التربية والمالية، اليوم الخميس، تأميين المستحقات المالية للمحاضريين المجانيين المتواجدين في ممثلية الوزارة في أربيل الذين لم يتسلموا منحتهم المقررة خلال السنوات السابقة.وذكر بيان لوزارة التربية، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان الوزيرة سها العلي بيك بحثت خلال استقبالها وزير المالية فؤاد حسين "بحثت وجرى خلال اللقاء التباحث في شأن تأمين الحقوق المالية للمحاضرين المتواجدين في ممثلية الوزارة في أربيل الذين لم يتسلموا منحتهم المقررة خلال السنوات السابقة تثميناً لجهودهم في سد الشواغر ودعم العملية التربوية".وبين ان "الوزارة ملتزمة مع الجهات ذات العلاقة بالحفاظ على حقوق الكوادر التربوية والتعليمية"، مؤكدا ان "الوزارة تتابع بشكل يومي لاستكمال الإجراءات لايصال المستحقات المالية لهم".

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