2019/12/19 | 19:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكلف رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، مساء اليوم الخميس، حسان دياب بتشكيل الحكومة المقبلة بعد تسميته من قبل 69 نائبا في الاستشارات النيابية .وجاء الاعلان عقب الاجتماع الذي دار بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، وتم فيه مناقشة هذه التسمية بحسب ما يفرض الدستور اللبناني .ووفق مصادر لبنانية ، فأن الرئيس عون، استدعى الى قصر بعبدا الرئيس المكلف لتبليغه بشكل رسمي ومباشر تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة .يذكر ان الاستشارات النيابية الملزمة قد انطلقت صباح الخميس بمشاركة مختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف "حسان دياب " بتشكيل الحكومة اللبنانية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف "حسان دياب " بتشكيل الحكومة اللبنانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).