بارزاني مهنئا بعيد

2019/12/19 | 19:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الخميس، ان كوردستان هي بلاد التآخي والتعايش وان حماية هذا الامن والاخوة والتعايش واجب مقدس ولن يدخر جهدا في سبيلهاوجاءت تصريحات بارزاني بمناسبة حلول عيد "ايزي" الخاص باتباع الديانة الايزيدية الذين وجه اليهم احر التبريكات.وقال في رسالة تهنئة الى الايزيديين وعبر فيها عن تمنياته ان يكون العيد جالبا للسعادة والاستقرار للاخوة والاخوات الايزيديات وان ينهي الامهم ومعاناتهم.واضاف بارزاني ان كوردستان هي بلاد التآخي والتعايش، مشددا على انه واجب مقدس ولن يدخر جهدا في سبيل المحافظة عليه.

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