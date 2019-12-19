فلاح أمين الرهيمي - الواقع العراقي وحركة التاريخ

2019/12/19 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي إن محرك التاريخ هو الحركة والتغيير في المجتمع من خلال الوصول لمعرفة الحقيقة والظواهر المختلفة وعلاقتها بالمجتمع، والوصول إلى معرفة الحقيقة يأتي من خلال المعلومات المستخلصة من الواقع الملموس والتجربة وعلاقتهما بالسبب والنتيجة ...الظروف والأحداث التي تجثم الآن على الظاهرة العراقية تفرض تغيير جذري وعمل جديد للمرحلة القادمة من حياة الشعب العراقي سياسياً واجتماعياً واقتصادياً التي أفرزتها الثورة التشر......

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