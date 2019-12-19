2019/12/19 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

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عبدالمهدي يبحث مع وكيل وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية التطورات في العراق

بغداد اليوم- بغداد

وجه الأمين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الخميس، نصيحة الى دولة الامارات العربية المتحدة بشأن ما اسماه بـ’’دورها التخريبي’’ في العراق، مشيرا الى ان الكيان الاسرائيلي اعترف بانه ينسق مع الرئيس

بغداد اليوم- بغداد

رأى الأمين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الخميس، ان استقالة الحكومة والذهاب نحو انتخابات مبكرة، في ظل الظروف التي يم بها البلد، هي ’’مخاطرة’’، قد تؤدي الى ’’حرب أهلية’’

بغداد اليوم- بغداد

قال الأمين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الخميس، ان استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم تكن قراراً صحيحا، مشيرا الى انها كانت وفق مطلب من الولايات المتحدة الامريكية.

وأشار الخزعلي خلال مقابلة متلفزة، ان "

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