2019/12/19 | 19:53 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بومبيو: الاحتجاجات في العراق وإيران تعكس طريقة الحكم التي تنبعها إيران

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