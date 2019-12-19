2019/12/19 | 19:59 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة: مستعدون لمساعدة العراق لتحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخابات وفق القانون الجديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/19 | 19:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: مستعدون لمساعدة العراق لتحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخابات وفق القانون الجديد) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: مستعدون لمساعدة العراق لتحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخابات وفق القانون الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).