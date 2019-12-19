البصرة تحقق أعلى مستوى لإنتاج الطماطم

2019/12/19 | 20:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في شعبة زراعة الزبير غرب البصرة ،الخميس، عن تحقيق أعلى مستوى للإنتاج من محصول الطماطم مع زيادة المساحات المزروعة.

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