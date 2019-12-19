عبد المهدي يؤكد لمسؤول أمريكي دعم العراق واحترام سيادته

2019/12/19 | 20:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، وكيل وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل.

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