بالصور.. الدفاع المدني ينتشل جثثاً في أيمن الموصل ويعلن حصيلة

2019/12/19 | 20:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت فرق الدفاع المدني العامة، اليوم الخميس، انتشال جثثاً في أيمن الموصل.

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