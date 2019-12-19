الخارجية المصرية تصدر تحذيرا للمسافرين إلى السعودية

2019/12/19 | 20:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أصدرت الخارجية المصرية، مساء اليوم الخميس، تحذيرا إلى كل المسافرين إلى الأراضي السعودية.وطلب السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، وفق ما نقلته صحيفة “الأهرام” المصرية، من كل المسافرين من مصر إلى الأراضي السعودية، ضرورة التطعيم ضد الالتهاب السحائي.وطالب السفير المصري المسافرين من مصر إلى السعودية […]

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