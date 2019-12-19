الحلبوسي وبلاسخارت يبحثان جهود مجلس النواب في المضي بتشريع قانون الانتخابات الجديد

2019/12/19 | 20:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

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