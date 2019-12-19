الكلداني يقترح الإبقاء على حكومة عبدالمهدي لحين إجراء انتخابات مبكرة

2019/12/19 | 20:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اقترح الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، الخميس، الإبقاء على رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبدالمهدي، لحين إجراء انتخابات مبكرة.

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