وزارة النقل تعلن زج 66 شاحنة حوضية متضررة في الخدمة

2019/12/19 | 20:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية {احدى تشكيلات وزارة النقل}، اليوم الخميس ، تسفير 66 شاحنة حوضية متظررة من سكك المنطقة الشرقية -

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