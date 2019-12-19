تعرف على أبرز ما جاء في مقابلة الشيخ الأمين مع قناة الجزيرة

2019/12/19 | 20:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وصف الأمين العام لحركة المقاومة الإسلامية عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، استقالة حكومة عادل عبد المهدي والذهاب نحو انتخابات مبكرة، في ظل

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