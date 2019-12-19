الشيخ علي: الاحزاب طالبت صالح إمهالها الى الأحد لإختيار رئيس وزراء

2019/12/19 | 20:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف النائب فائق الشيخ علي، اليوم الخميس، ان الاحزاب طلبت من رئيس الجمهورية امهالها الى يوم الاحد لاختيار رئيس الوزراء.

وقال الشيخ في تغريدة بموقع تويتر واطلعت "الغد برس" عليها "أيتها الأحزاب الحاكمة: لن تستطيعوا خداع المتظاهرين.



سأزودهم بكل أسراركم".

واضاف "طلبكم من السيد رئيس الجمهورية إمهالكم للأحد، لغرض توافقكم وإملاء شروطكم على مرشحكم المهزوز لن يمر".

وبين "فالمتظاهرين لم يثوروا من أجل استبدال عبد المهدي بواحد مثله..



بل ثاروا ضد حكمكم".

أيتها الأحزاب الحاكمة:لن تستطيعوا خداع المتظاهرين.



سأزودهم بكل أسراركم.طلبكم من السيد رئيس الجمهورية إمهالكم للأحد، لغرض توافقكم وإملاء شروطكم على مرشحكم المهزوز لن يمر.فالمتظاهرون لم يثوروا من أجل استبدال عبد المهدي بواحد مثله..بل ثاروا ضد حكمكم.#شني_هايمعقولة ما فهموتها؟— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) December 19, 2019

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