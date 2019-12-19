عبد المهدي يبحث مع وكيل وزير الخارجية الامريكي علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين

2019/12/19 | 20:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، مع وكيل وزير الخارجية الامريكي ديفد هيل، علاقات التعاون والشراكة بين العراق والولايات المتحدة.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحث خلال استقباله وكيل وزير الخارجية الامريكي ديفد هيل بحث "علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، والاستماع إلى رؤية العراق حول التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة، وكذلك رؤية الولايات المتحدة الامريكية ازاءها".وأكد عبد المهدي على "الشراكة الاستراتيجية ودعم العراق ومؤسساته الدستورية واحترام سيادته"، مشيرا الى سياسته في بناء علاقات طيبة مع جميع دول الجوار والشركاء والأصدقاء الدوليين، وأهمية العلاقات بين البلدين وإستمرار التعاون في المجالات كافة ومكافحة الإرهاب".

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