الدفاع المدني يعلن انتشال 7 جثث في أيمن الموصل

2019/12/19 | 20:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن انتشال جثث في الجانب الايمن من مدينة الموصل، مؤكدة أن حصيلة الجثث التي تم انتشالها انتهت عند 2132 جثة .وقالت المديرية في بيان مقتضب ، اطلعت عليه " كلكامش برس" ، إنه " تم انتشال 7 جثث مجهولة الهوية من مناطق الشهواني والزنجيلي في الجانب الأيمن من المدينة " وأضافت أنه " بهذا تنتهي حصيلة الجثث المنتشلة عند 2132 جثة ، وهي تعود الى معارك تحرير المدينة من تنظيم داعش الارهابي ".

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