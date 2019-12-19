عبدالمهدي يبحث مع مسؤول امريكي دعم العراق ومؤسساته الدستورية

2019/12/19 | 20:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

استقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي ، اليوم الخميس ، وكيل وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "جرى بحث علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، والاستماع إلى رؤية العراق حول التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة، وكذلك رؤية الولايات المتحدة الامريكية ازاءها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على "الشراكة الاستراتيجية ودعم العراق ومؤسساته الدستورية واحترام سيادته ، مشيرا الى سياسته في بناء علاقات طيبة مع جميع دول الجوار والشركاء والأصدقاء الدوليين ، وأهمية العلاقات بين البلدين وإستمرار التعاون في المجالات كافة ومكافحة الإرهاب".

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