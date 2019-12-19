التربية والمالية يبحثان مستحقات المحاضرين المجانيين

2019/12/19 | 20:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

التقت وزيرة التربية، سها خليل العلي بك، اليوم الخميس، وزير المالية، فؤاد حسين.

وذكر المكتب الاعلامي للوزيرة، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "جرى خلال اللقاء التباحث في شأن تأمين الحقوق المالية للمحاضرين المتواجدين في ممثلية الوزارة في أربيل الذين لم يتسلموا منحتهم المقررة خلال السنوات السابقة تثميناً لجهودهم في سد الشواغر ودعم العملية التربوية".

وبين ان "الوزيرة ملتزمة مع الجهات ذات العلاقة بالحفاظ على حقوق الكوادر التربوية والتعليمية".

وأضاف أن "الوزارة تتابع بشكل يومي لاستكمال الإجراءات لايصال المستحقات المالية لهم".

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