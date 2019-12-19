عبد المهدي يؤكد لوكيل وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية على الشراكة الاستراتيجية ودعم العراق

2019/12/19 | 20:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي ، اليوم الخميس ، مع وكيل وزير الخارجية الامريكي للشؤون ديفيد هيل علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، والاستماع إلى رؤية العراق حول التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة، وكذلك رؤية الولايات المتحدة الامريكية ازاءها.

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