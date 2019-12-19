برهم يسد الطريق امام التدخل الامريكي، فماذا قال؟

2019/12/19 | 20:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - العراق

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