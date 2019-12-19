بالصورة.. برقية للدفاع المدني لـ 7 جثث مجهولة في الموصل والحصيلة تتجاوز الألفي شخص

2019/12/19 | 20:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن تسلمها برقية بانتشال 7 جثث مجهولة الهوية في مدينة الموصل.وقالت المديرية في بيان، وردتنا برقية تتضمن انتشال 7 جثث مجهولة الهوية من مناطق الشهواني والزنجيلي في الجانب الأيمن لمدينة الموصل “.وأضاف البيان، ان” الجثث تم تسليمها بمحضر رسمي إلى دائرة الصحة في نينوى حيث بلغت الحصيلة […]

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