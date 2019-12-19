شاهد.. اشتباكات عنيفة بعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد  

2019/12/19 | 20:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتبك محتجون من الحركة الكتالونية مع الشرطة الإسبانية بعد مباراة “الكلاسيكو” بين برشلونة وريال مدريد، وهي من أكثر مباريات كرة القدم مشاهدة في أوروبا.

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