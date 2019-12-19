طلعت رضوان - آفة أنظمة الاستبداد الشمولية

2019/12/19 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان فى تحول دراماتيكى غاية فى الأهمية، أصبح الرئيس الأمريكى ترامب، الرئيس الثالث الذى أصدرالكونجرس بحقه، إجراءً رسميـًـا (بعزله) وعند التصويت فى مجلس النواب..كانت الأغلبية مع عزله..وجرى التصويت على اتهاميْن الأول: استغلال السلطة..والثانى: عرقلة عمل الكونجرس..وذلك على خلفية قضية أوكرانيا..واستغلالها للضغط على خصمه (جوبايدن) فى الانتخابات القادمة.وبالتالى يجب تقديم ترامب للمحاكمة..وكان تعليق ترامب: إنّ......

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