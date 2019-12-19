ديالى.. ’’حمام دم’’ يجري في أبي صيدا وسكانها يناشدون الجيش باخراجهم من المنطقة

2019/12/19 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قال مصدر حكومي في محافظة ديالى، االخميس 19-12-2019، إن "حمام دم، وانهيارا أمنيا ...





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