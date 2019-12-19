الصحة تصدر بياناً بشأن معلومات اشارت الى تسجيل حالات انفلاونزا وبائية في البلاد

2019/12/19 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أوضح مصدر مسؤول في دائرة صحة ديالى، الخميس 19-12-2019، الاخبار المتداولة حول تسجيل 3 اصابات بمرض انفلونزا الخنازير.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "3 حالات مرضية رصدت بأعراض مشابهة لمرض انفلونزا الخنازير في مناطق

بغداد اليوم _ بغداد

أوصت لجنة الرأي في مديرية المرور العامة بالسماح باستيراد السيارات المتضررة وتصليحها داخل العراق، إضافة إلى اتاحة الفرصة للمواطنين في شراء الأرقام المميزة من خلال إجراء مزايدات علنية والإعلان عنها، فضلاً عن دخول السيارات التراثي

بغداد اليوم - البصرة

قطع أهالي قضاء الدير شمالي البصرة، الخميس 19-12-2019، الطريق الرابط بين البصرة وميسان، بسبب فيضان مناطقهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إنه بسبب ما اعتبروه تقصيراً من الجهات الخدمية بمعالجة فيضان مناطقهم بعد هطو

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