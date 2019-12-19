مَن هو حسان دياب ؟ وماذا قال لحظة تكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية ؟

2019/12/19 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- الزمان -(أ ف ب) – حسان دياب الذي كُلّف الخميس تشكيل حكومة جديدة في لبنان أستاذ جامعي لديه تجربة سياسية قصيرة جداً، لا ينتمي الى أي حزب سياسي، لكنه يدخل نادي رؤساء الحكومة مدعوما من حزب الله.وخاض دياب (60 عاماً) غمار السياسة المرة الأولى في العام 2011 وزيراً للتربية بعد إطاحة حزب الله […]

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