وزير التعليم يحذر من إلغاء بعض الدراسات العليا وفق قانون التقاعد

2019/12/19 | 21:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل من أن التعديل الجديد على قانون التقاعد، يهدد بإلغاء بعض الدراسات العليا في جامعات البلاد.

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