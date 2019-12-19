الصحة ترد على أنباء تسجيل إصابات بالانفلونزا الوبائية في البلاد

2019/12/19 | 21:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت وزارة الصحة والبيئة عدم وجود اي حالة انفلونزا وبائية في البلاد.

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